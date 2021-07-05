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中年婦高雄八五大樓套房陳屍2天 未婚生女身世曝光
一名47歲蔣姓女住客昨天下午1時許陳屍高雄地標八五大樓內的一間日租套房內，嘴角留有血跡，警方初步勘驗現場無打鬥痕跡，蔣女身上無外傷，已報請檢察官相驗釐清死因，並採檢確認有無新冠肺炎病史，並已連繫蔣女的女兒，近期安排時間南下處理後事。
據了解，蔣女租下這間套房已有半年時間，張姓清潔工受屋主委託，要清理套房內的垃圾，但連續兩天敲門都沒人回應，憂心蔣女在屋內發生意外，昨下午報警尋求協助。
警方到場後發現屋內反鎖，後來請來消防隊剪斷屋內的防盜鍊後破門，發現蔣女就倒臥在靠近門邊的位置，已明顯死亡，初估至少已死亡兩天，屋內無打鬥痕跡，身體無明顯外傷，蔣女屋內也未找到違禁藥品，死因待釐清。
張姓清潔工透露，蔣女擔任廚工，近幾天身體不適沒去上班，幾乎整天都在屋內，由於每天張女都會定時清理房間，兩人碰面偶爾閒聊，但她連續兩天敲門都沒人回應，才引起她憂心決定報案。
昨天警方釐清蔣女身分時，發現她未婚，戶籍資料也查無其他子女，後來清潔工透露蔣有一名年約大學的女兒住在新北，根據清潔工提供的線索，昨天順利與女兒取得聯繫。
據悉，蔣女疑為未婚生子，但無力撫養，年輕時就將女兒託付給育幼機構，昨女兒得知死訊後，近日會在安排時間南下處理後事，但蔣的女兒尚未成年，警方已協助社福團體協助，希望減輕女兒壓力。
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