群聚打牌遭天罰？婦人筆錄做一半「起乩」員警全看傻

高雄李姓婦人受邀到張姓友人家打象棋麻將，因為群聚賭博被警方查獲，屋內5人被帶回派出所製作筆錄，沒想到李婦筆錄做到一半，竟突然全身顫抖、口中念念有詞疑似「起乩」，讓在場員警傻眼「這演哪齣？」所幸起乩2分鐘後自行退駕，李婦才道出剛剛是八王爺上身，自稱是敏感體質，出門前就有被神明提醒別聚賭，沒想到一語成讖才會降駕懲罰，全案詢問後，依違反傳染病防治法製單告發。

苓雅區建軍路一棟民宅，昨天下午2時許被民眾發現有許多陌生臉孔出入，屋內嬉鬧聲還伴隨陣陣洗麻將聲響，懷疑屋內有人不顧防疫規定群聚打牌，通報警方前往取締。

警方獲報後兵分兩路，由所長方哲雄率隊，取得張姓屋主同意後開門進屋，當場發現有4人圍坐在麻將桌上正大玩象棋麻將，幾名牌友見到警方到場驚慌失措，擔心因賭博遭到移送，有人當場偷藏兩隻象棋，後來員警清點賭具發現象棋短少，才乖乖吐出手中棋子。

警方清查，現場有賭金6000元及象棋一副，因涉及在屋內違反規定群聚，且有賭博嫌疑，將張姓屋主、李姓婦人、邱姓、陳姓、謝姓等牌友帶回派出所製作筆錄，釐清案情。

不料，筆錄製作到一半，李姓婦人突然全身顫抖，警方原以為李婦身體不適，沒想到她竟突然起立，口中還念念有詞，疑似出現「起乩」情況，讓在場員警傻眼「這演哪齣？」所幸李婦在偵詢區手舞足蹈2分鐘後，就自己冷靜「退駕」坐下。

李婦透露，她本身是敏感體質，昨天出門前八王爺曾告誡她不能出門，只是後來有人邀約，她才會外出打牌，沒想到一語成讖，不僅被警方查獲，還招來八王爺上身起乩懲罰。

員警苦笑，從警這麼久，第一次看到民眾筆錄寫到一半突然起乩，嘴裡還念著他們「凡人」聽不懂的語言，還好持續時間沒有很久，不然真的要想辦法幫她「退駕」了。