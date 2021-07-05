原在飯店工作因疫情失業1年多 父死無力葬社會善心急援

這場疫情讓很多人親人相隔兩地，至死無法見面，也造成許多人失業，面臨經濟難關，台中市楊姓男子日前病逝，家中生計全靠獨子，但獨子的飯店工作因疫情已失業一年多，無力安葬父親，唯石軒行善功德會捐出善心人士的捐棺專款7萬元，讓楊男能入土為安。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，日前接到某慈善團體志工通報，住台中市北屯區的65歲楊姓男子，因高血壓、糖尿病和慢性腎病，引發腦腫瘤，日前病逝醫院，功德會訪查得知楊家是低收入戶。

楊男與妻和獨子住在老舊房子，他因病多年沒工作，妻子腳開刀無法久站，全家生計全靠獨子在飯店的工作收入，但因疫情影響，兒子已失業一年多，全家生活辛苦。

楊家無法負擔喪葬費用，功德會捐出善心人士的指定專款，全額補助棺木、殯儀館冰櫃和喪葬禮儀費用，也祈願楊男一路好走。