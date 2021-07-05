快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

原在飯店工作因疫情失業1年多 父死無力葬社會善心急援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

這場疫情讓很多人親人相隔兩地，至死無法見面，也造成許多人失業，面臨經濟難關，台中市楊姓男子日前病逝，家中生計全靠獨子，但獨子的飯店工作因疫情已失業一年多，無力安葬父親，唯石軒行善功德會捐出善心人士的捐棺專款7萬元，讓楊男能入土為安。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，日前接到某慈善團體志工通報，住台中市北屯區的65歲楊姓男子，因高血壓、糖尿病和慢性腎病，引發腦腫瘤，日前病逝醫院，功德會訪查得知楊家是低收入戶。

楊男與妻和獨子住在老舊房子，他因病多年沒工作，妻子腳開刀無法久站，全家生計全靠獨子在飯店的工作收入，但因疫情影響，兒子已失業一年多，全家生活辛苦。

楊家無法負擔喪葬費用，功德會捐出善心人士的指定專款，全額補助棺木、殯儀館冰櫃和喪葬禮儀費用，也祈願楊男一路好走。

功德會最近也捐助一件低收入戶的喪葬費，住嘉義的陳男與母親和妹妹同住，他生病多年無法工作，母親年紀大也無法工作，全家都靠妹妹打零工維生，陳男日前病逝家中，功德會也捐出善心款項7萬元。

台中一名男子病逝，家人無力安葬，慈善單位急援。圖／唯石軒行善功德會提供
台中一名男子病逝，家人無力安葬，慈善單位急援。圖／唯石軒行善功德會提供

疫情 失業

延伸閱讀

老婦人貧病交加請求扶養費 法官以她從未照顧兒子駁回

倡議篇╱評估還款能力 政府需新做法

竹市華德福非營利幼兒園明起招生 每月學費不到2500元

一家7口擠鐵皮屋 高市社會局助單親媽領紓困津貼

相關新聞

群聚打牌遭天罰？婦人筆錄做一半「起乩」員警全看傻

高雄李姓婦人受邀到張姓友人家打象棋麻將，因為群聚賭博被警方查獲，屋內5人被帶回派出所製作筆錄，沒想到李婦筆錄做到一半，竟...

中年婦高雄八五大樓套房陳屍2天 未婚生女身世曝光

一名47歲蔣姓女住客昨天下午1時許陳屍高雄地標八五大樓內的一間日租套房內，嘴角留有血跡，警方初步勘驗現場無打鬥痕跡，蔣女...

查到了！台中大雅瓦斯外洩 中油：一顆開關閥螺絲鬆了

台中市大雅區中清路三段的中油高壓天然氣管線，昨天下午發生瓦斯外洩意外，中油在昨晚緊急派管線班前往維修，為了確保維修人員安...

怕染疫又不敢就醫 失聯移工鼓起勇氣向專勤隊員求助

高雄一名越籍失聯移工阿蘭，擔憂家鄉罹癌丈夫想返鄉，卻因自己出現疑似症狀，又怕遭查緝，遲遲不敢就醫；在友人協助下，得知「外...

圍堵Delta匡列隔離失蹤 枋寮通緝犯被逮時有流鼻水症狀

Delta變異株入侵社區，人心惶惶，屏東縣枋寮警分局上周協助衛生所尋找匡列隔離29人，發現一名陳姓男子是竊盜通緝犯，卻不...

原在飯店工作因疫情失業1年多 父死無力葬社會善心急援

這場疫情讓很多人親人相隔兩地，至死無法見面，也造成許多人失業，面臨經濟難關，台中市楊姓男子日前病逝，家中生計全靠獨子，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。