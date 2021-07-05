查到了！台中大雅瓦斯外洩 中油：一顆開關閥螺絲鬆了

台中市大雅區中清路三段的中油高壓天然氣管線，昨天下午發生瓦斯外洩意外，中油在昨晚緊急派管線班前往維修，為了確保維修人員安全，中油除了停止該管線的供氣之外，也進行抽水、減壓的工作，直至昨天深夜11時許，維修人員才進入維修孔，查修管線，確認瓦斯外洩原因是開關閥「法蘭面」的一顆螺絲鬆脫導致，今天凌晨12時已完成維修，並確認安全無虞。

台中市消防局在昨天下午5時許獲報，大雅區中清路三段有市民聞到瓦斯味，經查確認為中油6吋的高壓天然氣管線外洩，中油管線班維修人員昨晚6時許到場後，除了先停止外洩管線的供氣之外，也持續降低外洩管線的開關閥的壓力，因現場有消防人員在場灑水警戒，管線班人員必須等到維修孔內的水抽乾，確認安全無虞後，才下去維修孔內，檢查管線外洩原因。

中油台中供氣中心表示，管線班人員在昨天深夜11時5分，確認管線開關閥兩側的壓力都已釋放完畢，該管線也暫停供氣、維修孔的水抽乾，確認安全無虞後，進行維修孔內查修，經管線班人員檢查後，確認是該管線的開關閥「法蘭面」（金屬管線的連接配件）的一個螺絲鬆了，才造成瓦斯外洩的意外。

中油台中供氣中心說，因為昨天上午該處有進行施工，不排除施工人員在操作開關閥時，造成螺絲鬆脫，才讓壓力從該鬆脫螺絲處釋放，造成瓦斯外洩，該起外洩的意外，經管線班維修後，在今天凌晨零時15分完成維修，並在今天凌晨零時45分，確認該區域再無瓦斯外洩狀況後，管線班才收工。