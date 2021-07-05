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台中烏日溪尾大橋傳命案 男繩纏燈桿基座疑跳橋輕生

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區溪尾大橋清晨傳出一起自殺案，一名20多歲男子吊掛在橋面下死亡。消防人員據報趕往，發現路燈基座上纏繩，男子綁在繩上垂吊在橋下，屍體距橋面約3、4公尺。因為怕從橋上拉會影響屍體完整，還特別請來特搜人員垂降至橋下，等把屍體綁縛好，才往上拉至橋面，目前由警方調查尋短原因。

據了解，消防局是清晨6時31據報，指烏日區溪尾大橋有人自殺，於是立即派遣消防車5輛及消防人員13名趕往救援。消防人員說，死者疑綁好繩再往下跳，跳下時下墜的力道很大，可能瞬間死亡，屍體則離溪床則還有10多公尺，救援時確認男子已明顯死亡。

警方在橋上發現一輛機車，從車牌查出男子設籍彰化，未留遺書。死者母親被通知趕到現場，神情哀悽，未說明兒子為何想不開。

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台中市烏日區溪尾大橋清晨驚傳一起自殺案，一名20多歲男子吊掛在橋面下死亡。圖／民眾提供
台中市烏日區溪尾大橋清晨驚傳一起自殺案，一名20多歲男子吊掛在橋面下死亡。圖／民眾提供
消防人員從現場研判，死者是把繩纏繞在橋上的路燈基座上，再往下跳。圖／民眾提供
消防人員從現場研判，死者是把繩纏繞在橋上的路燈基座上，再往下跳。圖／民眾提供

溪尾大橋 台中市

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