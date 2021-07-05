朴子民宅驚傳火警 疑失智老人用火不慎 5人受困4人送醫

嘉義縣朴子市一棟三層樓透天住宅，昨晚傳出火警，一度傳出5人受困，縣消指揮中心晚間11時獲報，出動朴子及東石分隊3車共6人，火勢於8分鐘內便撲滅，4人輕微嗆傷預防性送醫，起火原因仍有待鑑識科進一步調查。

嘉義縣消防局晚間11時13分獲報，指朴子市永和里永安宮附近一幢3層樓RC（鋼筋混凝土）建築物傳出火警，起火點位於一樓沙發，燃燒面積約1平方公尺，指揮中心緊急調度朴子、東石救護及消防車，共3車6人到場救援。

消防隊員晚間11時21分到場時，火勢已由民眾自行撲滅，然現場傳出陣陣嗆鼻濃煙，民眾表示，一樓2名長者、二樓3人受困，5人在消防隊員的引導和協助下緩步向屋外移動，其中4人疑有輕微嗆傷，預防性送往朴子醫院觀察。