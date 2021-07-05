聽新聞
test
0:00 / 0:00
朴子民宅驚傳火警 疑失智老人用火不慎 5人受困4人送醫
嘉義縣朴子市一棟三層樓透天住宅，昨晚傳出火警，一度傳出5人受困，縣消指揮中心晚間11時獲報，出動朴子及東石分隊3車共6人，火勢於8分鐘內便撲滅，4人輕微嗆傷預防性送醫，起火原因仍有待鑑識科進一步調查。
嘉義縣消防局晚間11時13分獲報，指朴子市永和里永安宮附近一幢3層樓RC（鋼筋混凝土）建築物傳出火警，起火點位於一樓沙發，燃燒面積約1平方公尺，指揮中心緊急調度朴子、東石救護及消防車，共3車6人到場救援。
消防隊員晚間11時21分到場時，火勢已由民眾自行撲滅，然現場傳出陣陣嗆鼻濃煙，民眾表示，一樓2名長者、二樓3人受困，5人在消防隊員的引導和協助下緩步向屋外移動，其中4人疑有輕微嗆傷，預防性送往朴子醫院觀察。
據了解，起火原因疑似一樓一名患有失智長者引火不慎引起，然詳細原因仍有待鑑識小組進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言