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新北男失蹤家屬喊「讓我找到」 1隻腳浮現工地積水面

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

新北市一名55歲王姓男子，6月25日晚上出門找朋友後失聯未返家，家人報警協尋後，昨在台北市萬華區梧州街一處工地積水涵洞內尋獲王男，已明顯死亡，遺體嚴重腐爛，初判是失足跌落洞內身亡，確切死因有待釐清。

警方調查，王男當晚7時許向家人表示要外出找朋友，卻遲未返家，也未接電話，其家人報警協尋後，警方根據王男手機訊號定位及相關監視器畫面，一路追查，發現王男離家後駕駛一輛自小客車前往台北市萬華區梧州街。

萬華分局警方獲報介入後，發現王男將閃爍雙黃燈的車輛停放在路邊，等待友人赴約期間，突下車獨自走向一處工地旁，之後就不見人影。經派員現場尋人，只發現王男轎車，裡頭還有他的手機和皮包，整輛車因長時間閃黃燈而沒電，仍遍尋不著王男，直到有民眾表示「這工地最近不斷飄出異味」，員警進入工地才尋獲王男遺體。

據悉，員警與王男家屬進入陰暗的工地時，發現地上有一處約1.5公尺的涵洞，裡面有大量積水，深約3公尺；過程中，家屬大喊「如果你在這裡的話就趕快讓我們找到」，未料員警手中的手電筒光束一掃過，就看到涵洞水面上出現一隻腳，就此尋獲王男遺體。

監視器畫面顯示，王男在等待朋友的過程中，獨自下車走進工地，初判是內急想找廁所，失足掉落涵洞卻無法脫困致死；由於王男明顯死亡多時，遺體嚴重浮腫腐爛，確切死因有待相驗釐清。

警方身穿防護衣到場尋人。記者李隆揆／翻攝
警方身穿防護衣到場尋人。記者李隆揆／翻攝

監視器

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