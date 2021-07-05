老翁出門抓鱉後離奇失蹤 警消漏夜搜尋發現重要線索

嘉義縣太保市一名75歲賴姓男子，昨天下午2時出門至牛稠溪附近抓鱉，家屬直到晚間8點多還沒看到賴男返家，全家總動員，在麻魚寮溪底公園附近發現賴男機車，卻未見其蹤跡，急忙報請警消協尋，警消目前合計動員約16人，漏夜搜尋。

據家屬表示，賴男日前聽說有人在牛稠溪中捕捉大量鱉和鰻魚，昨天下午2時許，手持裝備跟家屬說要出門捉鱉，然直至晚間8時，還未見賴男返家，心急如焚的家屬總動員，最後在牛稠溪下游麻魚寮溪底公園旁田地，發現賴男機車，但仍未見賴男身影，急忙報警協尋。

據警方表示，賴男停放機車地點距離牛稠溪超過100公尺，現場除了機車並未發現其他線索，南新派出所動員5名警力，沿溪岸搜尋未果，緊急聯絡消防隊支援。

縣消指揮中心晚間10時許接獲南新派出所通知，出動太保、新港及水上分隊消防及救護車，共11名隊員現場搜救，但牛稠溪因連日大雨水流湍急，擔心潛藏暗流，消防隊員身穿潛水裝備在岸邊待命。