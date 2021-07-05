快訊

打臉柯文哲？蔡壁如：台北除非封城 否則不可能真的清零

老翁出門抓鱉後離奇失蹤 警消漏夜搜尋發現重要線索

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣太保市一名75歲賴姓男子，昨天下午2時出門至牛稠溪附近抓鱉，家屬直到晚間8點多還沒看到賴男返家，全家總動員，在麻魚寮溪底公園附近發現賴男機車，卻未見其蹤跡，急忙報請警消協尋，警消目前合計動員約16人，漏夜搜尋。

據家屬表示，賴男日前聽說有人在牛稠溪中捕捉大量鱉和鰻魚，昨天下午2時許，手持裝備跟家屬說要出門捉鱉，然直至晚間8時，還未見賴男返家，心急如焚的家屬總動員，最後在牛稠溪下游麻魚寮溪底公園旁田地，發現賴男機車，但仍未見賴男身影，急忙報警協尋。

據警方表示，賴男停放機車地點距離牛稠溪超過100公尺，現場除了機車並未發現其他線索，南新派出所動員5名警力，沿溪岸搜尋未果，緊急聯絡消防隊支援。

縣消指揮中心晚間10時許接獲南新派出所通知，出動太保、新港及水上分隊消防及救護車，共11名隊員現場搜救，但牛稠溪因連日大雨水流湍急，擔心潛藏暗流，消防隊員身穿潛水裝備在岸邊待命。

據了解，賴男退休後與妻子、媳婦與孫子等6人居住在太保市中山路二段，晚間警消沿河岸搜尋時，家屬均在場守候；目前警消已於昨天晚間11時40分收隊，預計明天上午將沿牛稠溪上下游擴大範圍搜索。

賴姓男子家屬於嘉義縣麻魚寮溪底公園發現其機車，警消根據此線索沿河岸漏夜搜尋。圖／讀者提供
賴姓男子家屬於嘉義縣麻魚寮溪底公園發現其機車，警消根據此線索沿河岸漏夜搜尋。圖／讀者提供
嘉義縣消防局出動太保、新港及水上分隊消防及救護車，共11名隊員現場搜救未果，昨晚11時40分收隊，待明早擴大搜索。圖／讀者提供
嘉義縣消防局出動太保、新港及水上分隊消防及救護車，共11名隊員現場搜救未果，昨晚11時40分收隊，待明早擴大搜索。圖／讀者提供
嘉義縣消防局動員太保、新港、水上等分隊共11人，於牛稠溪溪底公園沿岸搜索，搜救人員身著潛水裝待命。圖／讀者提供
嘉義縣消防局動員太保、新港、水上等分隊共11人，於牛稠溪溪底公園沿岸搜索，搜救人員身著潛水裝待命。圖／讀者提供

救護車 嘉義 媳婦

延伸閱讀

搶打莫德納大型接種站無殘劑 嘉縣排隊打殘劑逾3千人

地層下陷水中倒影房舍夢幻唯美 攝影達人美照吸睛驚豔

洗腎男子接種AZ半個月後死亡 死因調查中

嘉義／故宮太子大道的世界級景觀與地景藝術創作

相關新聞

又見雙北遊客到宜蘭解悶 7人未戴口罩情人灣野餐全被罰

假日大量外地遊客湧入宜蘭，尤其以雙北居多，宜蘭縣南方澳內埤海灘情人灣昨晚出現遊客群聚，7人未戴口罩在海堤吹風野餐，大吃大...

台中大雅中清路瓦斯外洩 洩漏量1萬PPM封路警戒

台中市大雅區中清路三段在今天下午5時許傳出有瓦斯外洩，台中市消防局派遣消防分隊到場灑水警戒後，在今晚6時許通知環保局到場...

疫情趨緩自行解封 南投警查獲5人未戴口罩開罰

本土確診個案連續10天低於百例，南投縣也已6天無新增案例，不少人見疫情趨緩，心情放鬆，防疫竟也跟著鬆懈，南投警分局今執行...

男子魚塭作業受溺OHCA 送醫緊急搶救中

台南市學甲區莊姓男子今天傍晚在承租的魚塭作業時，不明原因跌落魚塭中，經女友緊急通報友人及119勤務中心將莊男救起送醫，已...

老翁出門抓鱉後離奇失蹤 警消漏夜搜尋發現重要線索

嘉義縣太保市一名75歲賴姓男子，昨天下午2時出門至牛稠溪附近抓鱉，家屬直到晚間8點多還沒看到賴男返家，全家總動員，在麻魚...

台中大雅瓦斯外洩 疑中油管線墊片惹禍預計凌晨前修復

台中市大雅區中清路三段在今天下午5時許發生瓦斯外洩意外，經查是中油公司的六吋高壓天然氣管線引發，經中油管線班派員到場調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。