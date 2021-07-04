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台中大雅瓦斯外洩 疑中油管線墊片惹禍預計凌晨前修復

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大雅區中清路三段在今天下午5時許發生瓦斯外洩意外，經查是中油公司的六吋高壓天然氣管線引發，經中油管線班派員到場調查後，確認是其中一個開關閥的墊片老舊、鏽蝕惹禍，目前中油已關閉該管線，準備派員維修，預計明天凌晨零時以前，可以修復完成，附近居民的天然氣使用不受影響，但中清路三段的部分路段，需要交通管制，以策安全。

中油台中供氣中心表示，中清路三段有3個開關閥，今天下午5時許的瓦斯外洩意外，經管線班調查後，確認是其中一個開關閥的墊片疑因老舊、鏽蝕所導致，經派遣工程師到場，持續降低開關閥兩側壓力，並確認其他管線無洩漏及危害之虞後，將派員維修，維修時間約30分鐘，預計5日凌晨零時以前，可以修復。

中油台中供氣中心表示，因為昨天、今天都有在該處施工，研判是施工時使用到開關閥，才會導致此次的瓦斯外洩意外，不過詳細的外洩原因，仍有待管線班調查後，才能確認。

台中市大雅警分局大雅所表示，從今天下午5時許獲報後，就派員在中清路三段（永和路至雅潭路）進行交管，交管的距離約為200公尺，不過市區往返大雅的道路，除了中清路之外，還有其他替代道路，加上目前是疫情期間，通行的車輛較小，此次瓦斯外洩意外未造成明顯的交通不便，都有派員在現場疏導，截至今晚10時30分為止，中清路三段（永和路至雅潭路），仍處封閉狀態。

台中市大雅區中清路三段的中油管線，今天下午傳出瓦斯外洩意外，中油派管線班前往維修，警方封閉道路管制，確保通行安全。記者陳宏睿／翻攝
台中市大雅區中清路三段的中油管線，今天下午傳出瓦斯外洩意外，中油派管線班前往維修，警方封閉道路管制，確保通行安全。記者陳宏睿／翻攝
台中市大雅區中清路三段的中油管線，今天下午傳出瓦斯外洩意外，中油派管線班前往維修，警方封閉道路管制，確保通行安全。記者陳宏睿／翻攝
台中市大雅區中清路三段的中油管線，今天下午傳出瓦斯外洩意外，中油派管線班前往維修，警方封閉道路管制，確保通行安全。記者陳宏睿／翻攝

中油 瓦斯外洩

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