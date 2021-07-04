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疫情趨緩自行解封 南投警查獲5人未戴口罩開罰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

本土確診個案連續10天低於百例，南投縣也已6天無新增案例，不少人見疫情趨緩，心情放鬆，防疫竟也跟著鬆懈，南投警分局今執行取締違規攤販勤務，接連發現民眾未依規定戴口罩，一連開出5張告發單，全被警方函送衛生局裁罰。

南投警分局指出，國內5月中旬因疫情大規模爆發，全國進入第3級疫情警戒，民眾外出（車內2人以上）須全程戴口罩，並禁止室內5人、戶外10人以上聚會，違者將可依「傳染病防治法」送衛生局裁罰3000元以上、30萬元以下罰鍰。

而因南投縣已連續6天喜迎「嘉玲」，在縣內沒有新增確診個案，且全國個案持續低於百例，本土疫情趨緩的狀況下，大家心情較為放鬆，也因此鬆懈沒有做好防疫措施，部分民眾無視還在三級疫情警戒期間，自己先行解封沒戴口罩就出門。

警方表示，今天派員前往南投市南陽路執行執行取締違規攤販勤務時，接連發現不少民眾未依規定配戴口罩，巡視一趟下來就開出5張舉發通知單，全數依違反「傳染病防治法」第70條函報衛生局，可裁罰3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

南投警分局呼籲，外出配戴口罩規定已實施月餘，因此不再勸導直接告發函裁罰，而目前尚在3級疫情警戒中，相關禁令並未解除，警方也將持續配合主管機關加強取締，請民眾務必配合防疫措施，保護自己，也保護親友，更讓疫情盡快遠離。

南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供
南投警分局今接連發現民眾防疫鬆懈，一連開出5張未戴口罩告發單，全函送衛生局裁罰。圖／南投警分局提供

疫情 衛生局 口罩

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