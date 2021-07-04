男子魚塭作業受溺OHCA 送醫緊急搶救中

台南市學甲區莊姓男子今天傍晚在承租的魚塭作業時，不明原因跌落魚塭中，經女友緊急通報友人及119勤務中心將莊男救起送醫，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），醫院正持續急救中。

據知，49歲莊男與女友今下午前往所承租的學甲區秀昌里一處約4分地魚塭作業，下午5點多，莊男不明原因從魚塭旁欄杆掉入魚塭中，當時在水中載浮載沈，女友發現後，緊急打電話求助在附近的莊男友人陳某前往救人，同時撥打119求救。