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男子魚塭作業受溺OHCA 送醫緊急搶救中

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市學甲區莊姓男子今天傍晚在承租的魚塭作業時，不明原因跌落魚塭中，經女友緊急通報友人及119勤務中心將莊男救起送醫，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），醫院正持續急救中。

據知，49歲莊男與女友今下午前往所承租的學甲區秀昌里一處約4分地魚塭作業，下午5點多，莊男不明原因從魚塭旁欄杆掉入魚塭中，當時在水中載浮載沈，女友發現後，緊急打電話求助在附近的莊男友人陳某前往救人，同時撥打119求救。

台南市消防局119救災救護中心下午5點37分獲報緊急調派學甲、將軍分隊及學甲中隊前往搜救，消防隊員抵達時，莊姓男子已被陳某救起，但已沒心跳，呈現OHCA，由將軍消防分隊緊急送往佳里奇美醫院急救中，目前仍與死神搏鬥中。

救人的陳某指稱莊男不明原因從欄杆跌落魚塭中。記者謝進盛／翻攝
救人的陳某指稱莊男不明原因從欄杆跌落魚塭中。記者謝進盛／翻攝
莊姓男子今傍晚在台南學甲所承租的魚塭溺水，救起後緊急送醫。記者謝進盛／翻攝
莊姓男子今傍晚在台南學甲所承租的魚塭溺水，救起後緊急送醫。記者謝進盛／翻攝

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