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影／新北居家檢疫婦違規外出摔傷路倒 警通報衛生局開罰
警消2日晚間獲報，新北市中和景平路上，有一名婦人疑似跌倒摔傷，中和分局到場後，核對身分才發現該名張姓婦人（44歲）為居家檢疫者。警方經確認後，張婦未感染新冠肺炎，僅違規外出，不過她並未說明外出的原因，警消將她送醫後，通報衛生局開罰。
據了解，張婦2日晚間十點多跑出家門，在景平路與橋和路口摔倒在人行道上，因難以自行站立，便打119求助。
警消到場後，查看她的傷勢，並無明顯外傷，且她的意識清楚，將她送往雙和醫院。不過，警方查驗身分時，發現張婦遭匡列為居家檢疫對象，警方致電衛生所，衛生所表示張婦的快篩及PCR結果都是陰性，並未感染新冠肺炎。
由於張婦擅自外出，已違反居家檢疫的規定，根據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，居家檢疫者如有擅自外出，可處10萬至100萬元罰鍰。警方已通報衛生局開罰。
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