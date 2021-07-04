影／新北居家檢疫婦違規外出摔傷路倒 警通報衛生局開罰

警消2日晚間獲報，新北市中和景平路上，有一名婦人疑似跌倒摔傷，中和分局到場後，核對身分才發現該名張姓婦人（44歲）為居家檢疫者。警方經確認後，張婦未感染新冠肺炎，僅違規外出，不過她並未說明外出的原因，警消將她送醫後，通報衛生局開罰。

據了解，張婦2日晚間十點多跑出家門，在景平路與橋和路口摔倒在人行道上，因難以自行站立，便打119求助。

警消到場後，查看她的傷勢，並無明顯外傷，且她的意識清楚，將她送往雙和醫院。不過，警方查驗身分時，發現張婦遭匡列為居家檢疫對象，警方致電衛生所，衛生所表示張婦的快篩及PCR結果都是陰性，並未感染新冠肺炎。