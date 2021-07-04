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父到頂樓晾衣服 台北少女自家墜1樓雨遮亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名16歲、國中剛畢業的少女，昨天傳出在住家的大樓6樓墜落，警、消到場時，少女已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治，警方到場鑑識，發現少女住處的陽台有盆栽碎裂，研判少女從該處墜落。案發時少女父親在大樓頂樓晾衣服，沒想到發生意外，全案由檢察官相驗後，排除外力介入，家屬對死因沒有意見，遺體發還家屬辦理後事。

據查，該名16歲的少女是國中畢業，患有身心疾病，有就診紀錄，昨天上午8時許，少女被發現倒臥在大樓中庭的一樓雨遮，疑似墜樓，嚇得大樓保全趕緊通知警、消到場，少女被送往林新醫院急救後，仍宣告不治，全案昨天由檢察官、法醫相驗，釐清死因。

警方鑑識小組到場初步鑑識，發現少女疑從住處大樓的6樓墜落，陽台盆栽有被踩踏的痕跡，但排除有外力介入可能。

據查，少女的母親當時外出上班，而父親是到頂樓晾曬衣服，少女在過去因身心狀況，已有多次尋短遭制止的紀錄，但未料此次少女在家人不在時，傳出意外。

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台中市一名國中畢業少女昨天上午在住處大樓的6露墜落身亡，檢察官、法醫與家屬相驗後，排除外力介入，將遺體發還家屬辦理後事。圖／報系資料照
台中市一名國中畢業少女昨天上午在住處大樓的6露墜落身亡，檢察官、法醫與家屬相驗後，排除外力介入，將遺體發還家屬辦理後事。圖／報系資料照

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