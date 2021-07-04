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檳榔攤「摸圈」太嗨引來警稽查 還沒贏錢先挨重罰

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蕭姓男子找來4名友人在他的檳榔攤內打麻將，沒想到5人在屋內玩得「太嗨」，引來轄區成功路派出所員警到場稽查，警方一入內赫見麻將桌，桌上還擺有個人物品，其中1男憂心面臨重罰謊稱「來買菸的」，但警方撞見有牌友偷偷將現金收入口袋，依據牌桌物品當場戳破謊言，全案依傳染病防治法製單告發，還沒贏到錢，每人要繳6萬元罰鍰給政府。

昨晚間8時許，警方接獲報案，稱這間檳榔攤雖然大門深鎖，屋內卻傳來陣陣嬉鬧聲，由於目前防疫仍處三級警戒，附近鄰居憂心屋內有人不顧防疫群聚，警方獲報後到場，要求屋主開門配合稽查。

屋內幾人見警方稽查，久久不願開門，經過與警方僵持一陣子後，才乖乖配合開門，員警一踏入屋內，赫見4男1女四散各處，屋內擺了一張麻將桌，桌上還有許多個人物品，顯然在警方進屋前，幾人在裡面摸圈摸得正熟。

蕭姓屋主辯稱，「我們又沒出去趴趴走，只是在家和朋友聊聊天而已，麻將桌只是擺在那邊又沒有用」，其中1名陳姓男子還辯稱「來買菸的」，企圖躲避群聚的罰則。

但警方根據5人身分資料，發現包含蕭姓屋主在內，其他4人都不是同住家人，且麻將桌旁還擺有幾人的個人物品，當場戳破「買菸」謊言；警方稽查時，有3人口罩還沒戴好，5人於室內群聚之行為已明顯違反全國三級警戒，嚴禁室內5人以上聚會的規定。

警方於全程錄影蒐證後，依傳染病防治法第37條規定，室內5人以上群聚，每人最高可處6萬元以上，30萬元以下罰鍰，製單告發，每人至少要收到6萬元罰單，還沒贏錢，總計需要先繳納30萬元罰鍰給政府。

警方一進門就看到一張麻將桌，桌旁還擺有幾人的個人物品，當場戳破「買菸」謊言。圖／讀者提供
警方一進門就看到一張麻將桌，桌旁還擺有幾人的個人物品，當場戳破「買菸」謊言。圖／讀者提供
警方一進門就看到一張麻將桌，桌旁還擺有幾人的個人物品，當場戳破「買菸」謊言。圖／讀者提供
警方一進門就看到一張麻將桌，桌旁還擺有幾人的個人物品，當場戳破「買菸」謊言。圖／讀者提供
雄蕭姓男子找來4名友人在他的檳榔攤內打麻將，沒想到5人在屋內玩得「太嗨」，引來轄區成功路派出所員警到場稽查。圖／讀者提供
雄蕭姓男子找來4名友人在他的檳榔攤內打麻將，沒想到5人在屋內玩得「太嗨」，引來轄區成功路派出所員警到場稽查。圖／讀者提供

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