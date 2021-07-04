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桃園旅館4樓起火警報大作 房內雜物燃燒起因調查中

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一處旅館今天上午發生火警，4樓房間內起火後警報大作，在櫃檯聊天的男住客聞聲回房發現起火，趕緊報案，房內僅雜物燃燒，未發現危險物品，無人傷亡，起火原因調查中。

桃園市消防局表示，上午9時58分接獲報案，指桃園區桃鶯路上某賓館4樓房間起火，人員於10時3分到場，16分撲滅，房內初步未見危險物品，僅雜物燃燒，面積約10平方公尺，無人傷亡，起火原因正在調查中。

據了解，男房客（30歲）已入住3個月，是長期住戶，事發時正在櫃檯與經理聊天，突然聽到火災警鈴大作，返回房間查看後驚見起火，趕緊報案。

現場共出動消防車11輛、救護車3輛、人員36名，所幸火勢不大，10多分鐘就撲滅，無人傷亡。

男房客聽到火災警鈴，回房查看發現失火，趕緊報案，起火原因待釐清。記者楊湛華／翻攝
男房客聽到火災警鈴，回房查看發現失火，趕緊報案，起火原因待釐清。記者楊湛華／翻攝

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