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夜市、市場微解封！ 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

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桃園小吃店自行解封賺錢 警查2客人違規用餐開罰

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市觀音區市區一家小吃店江姓老闆昨天違反規定，偷偷提供2名客人在店內用餐、喝酒，警方巡邏經過，意外發現該小吃店容留客人用餐，江姓老闆辯稱2名客人是他的朋友一起聚餐，警方根據秘錄器拍攝影象證據，今天下午將江姓老闆依違反傳染病防治法規定開單告發，函請市府衛生局開罰。

大園警方表示，草漯派出所員警昨晚巡邏，行經觀音區九如街，發現一家小吃店正在營業、有人聚集，員警入內查看，發現江姓老闆正在作業區料理麵食、菜色，店內2名男子正在喝酒、用餐，當場查證江姓老闆違反禁止店內用餐的防疫規定。

江姓老闆指稱，店內2名客人是他的朋友，只是到該店單純與他一起吃飯、室內未超過5個人，該店並非提供客人用餐。

警方表示，疫情三級管制未解封，餐飲業只能外帶、不能店內用餐，江姓老闆違規提供客人店內用餐、喝酒，違反傳染病防治法規定，警方當場開單告發，函送衛生局裁罰。

桃園市觀音區一小吃店違規容留2名客人用餐，警方對店老闆開單告發函送裁罰。記者曾增勳／翻攝
桃園市觀音區一小吃店違規容留2名客人用餐，警方對店老闆開單告發函送裁罰。記者曾增勳／翻攝
桃園市觀音區一小吃店違規容留2名客人用餐，警方對店老闆開單告發函送裁罰。記者曾增勳／翻攝
桃園市觀音區一小吃店違規容留2名客人用餐，警方對店老闆開單告發函送裁罰。記者曾增勳／翻攝

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