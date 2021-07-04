導遊無團帶 偷藝品還打電話問價錢、苗警逮白目賊

61歲洪姓男子日前涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天還打電話詢問價錢，店家驚覺有異，才發現遭竊，苗栗警察分局受理報案，循線以車追人，全案人贓俱獲，今天依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，三義鄉水美街2家木雕藝品擺放在店門口的檜木精油，及觀音佛像木雕，6月27日分別遭竊，被害人原本均沒有發現，隔天店家接獲洪男打電話詢問精油價錢才驚覺，清點財物後發現6瓶檜木精油不翼而飛，PO文提醒附近店家小心防竊，並向苗栗分局報案。