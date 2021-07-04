快訊

夜市、市場微解封！ 指揮中心規定2.25平方公尺僅能1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

導遊無團帶 偷藝品還打電話問價錢、苗警逮白目賊

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

61歲洪姓男子日前涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天還打電話詢問價錢，店家驚覺有異，才發現遭竊，苗栗警察分局受理報案，循線以車追人，全案人贓俱獲，今天依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

警方調查，三義鄉水美街2家木雕藝品擺放在店門口的檜木精油，及觀音佛像木雕，6月27日分別遭竊，被害人原本均沒有發現，隔天店家接獲洪男打電話詢問精油價錢才驚覺，清點財物後發現6瓶檜木精油不翼而飛，PO文提醒附近店家小心防竊，並向苗栗分局報案。

警方以車追人，查獲洪男涉案，查出他是導遊因疫情關係無團可帶，心情不好從台北到三義散心，看見店家精油包裝精美，木雕雕刻傳神，覺得有價值，臨時起意涉嫌竊盜，但不知道行情，隔天佯裝客人打電話詢問價錢，犯行卻因此曝光。

61歲洪姓男子涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天打電話詢問價錢，犯行因而曝光。記者范榮達／翻攝
61歲洪姓男子涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天打電話詢問價錢，犯行因而曝光。記者范榮達／翻攝
61歲洪姓男子涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天打電話詢問價錢，犯行因而曝光。記者范榮達／翻攝
61歲洪姓男子涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天打電話詢問價錢，犯行因而曝光。記者范榮達／翻攝

延伸閱讀

高雄男子遭圍毆慘死街頭 至少3人涉案均在逃 警以車追人

精油鎮定安神、防新冠病毒感染…醫教4招正確使用

台灣國際木雕競賽初審結果出爐 國內外共68件作品入選

影／三義火炎山明隧道車聚 警開出32張違規罰單

相關新聞

檳榔攤「摸圈」太嗨引來警稽查 還沒贏錢先挨重罰

高雄蕭姓男子找來4名友人在他的檳榔攤內打麻將，沒想到5人在屋內玩得「太嗨」，引來轄區成功路派出所員警到場稽查，警方一入內...

父到頂樓晾衣服 台北少女自家墜1樓雨遮亡

台中市一名16歲、國中剛畢業的少女，昨天傳出在住家的大樓6樓墜落，警、消到場時，少女已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治，警...

桃園旅館4樓起火警報大作 房內雜物燃燒起因調查中

桃園市一處旅館今天上午發生火警，4樓房間內起火後警報大作，在櫃檯聊天的男住客聞聲回房發現起火，趕緊報案，房內僅雜物燃燒，...

桃園小吃店自行解封賺錢 警查2客人違規用餐開罰

桃園市觀音區市區一家小吃店江姓老闆昨天違反規定，偷偷提供2名客人在店內用餐、喝酒，警方巡邏經過，意外發現該小吃店容留客人...

導遊無團帶 偷藝品還打電話問價錢、苗警逮白目賊

61歲洪姓男子日前涉嫌行竊苗栗縣三義鄉水美街木雕藝品店檜木精油，及觀音佛像木雕，隔天還打電話詢問價錢，店家驚覺有異，才發...

拚活化中 南投花卉物流中心電纜線卻遭人偷剪

南投縣埔里鎮公所今年向農糧署承租當地花卉物流中心，預計年底完成改善活化，盼帶動地方發展，未料疫情期間卻遭宵小入侵偷剪電纜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。