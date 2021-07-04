拚活化中 南投花卉物流中心電纜線卻遭人偷剪

南投縣埔里鎮公所今年向農糧署承租當地花卉物流中心，預計年底完成改善活化，盼帶動地方發展，未料疫情期間卻遭宵小入侵偷剪電纜線，線材損失近10萬元，也影響場館供電，整修費用也因此增加，公所表示，已報警，且將強化維安措施。

埔里花卉物流中心占地約9200坪，當時由農糧署斥資1.8億元打造，作為在地花卉展售輸運據點，未料完工後歷經在地農會、委外經營不善成「蚊子館」，但在地花卉業者和農民仍盼能恢復其在花卉產業上的效能，公所因此評估改善活化。

埔里鎮公所表示，考量該中心原有功能及民眾期盼，今年4月起向農糧署承租主場館和戶外空間，並爭取經費進行環境營造改善，再規劃納入精緻花卉產業，未來串連鄰近的福興溫泉區、中台禪寺、麗寶赤崁頂遊樂區等，藉此提升觀光動能。

未料5月中旬爆發疫情後，花卉物流中心周邊環境及人流更冷清，還傳出設施遭竊取破壞情形；據了解，日前有宵小破壞大門潛入機房盜剪電纜線，隔天公所人員發現後隨即報警，警方已介入偵辦，但電纜線遭竊也影響場館及設施供電用水。

公所表示，目前主場館及周邊設施因電纜中斷無法供電，抽水馬達也因沒有電無法正常抽取水源，所幸目前場館並未對外開放，現階段則暫接隔壁的埔里農會展售中心的獨立線路應急供電，而電線損失粗估近10萬元，也增加後續整修費用。