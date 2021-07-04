情侶分手談歸還贈送物 吵架未戴罩驚動警方

高雄趙姓男子與女友吳姓女子相約在公園談分手，雙方談不攏下，吳女的友人蔡姓女子加入戰局，一旁一對情侶只好勸架，沒想到吵架聲過大，引來警方盤查，眼見4人未戴口罩，警方依法製單舉發，並以社會秩序維護法裁罰。

據了解，昨天凌晨4點多時，趙男（25歲）與吳女相約在三民區文興公園附近，趙希望要回之前贈送給吳的物品；過程中，雙方起了口角，吳的友人蔡女（25歲）加入戰局，對著趙叫囂，還作勢毆打。

在一旁的情侶趙男眼見事態惡化，進行勸架，沒想到5人爭吵聲量過大，引來附近住戶報警。