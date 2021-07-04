快訊

沒在怕！日月潭水位回升「毀滅級殺手」魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

批柯文哲不疫調不匡列致疫情延燒 名醫施景中道歉：望市長秉持承諾

情侶分手談歸還贈送物 吵架未戴罩驚動警方

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄趙姓男子與女友吳姓女子相約在公園談分手，雙方談不攏下，吳女的友人蔡姓女子加入戰局，一旁一對情侶只好勸架，沒想到吵架聲過大，引來警方盤查，眼見4人未戴口罩，警方依法製單舉發，並以社會秩序維護法裁罰。

據了解，昨天凌晨4點多時，趙男（25歲）與吳女相約在三民區文興公園附近，趙希望要回之前贈送給吳的物品；過程中，雙方起了口角，吳的友人蔡女（25歲）加入戰局，對著趙叫囂，還作勢毆打。

在一旁的情侶趙男眼見事態惡化，進行勸架，沒想到5人爭吵聲量過大，引來附近住戶報警。

轄區警方三民一分局獲報到場時，趙男、吳女、蔡女、沈男等皆未戴口罩，除依法製單舉發外，也以違反社會秩序維護法給予裁處。

趙姓男子等人吵架聲過大，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝
趙姓男子等人吵架聲過大，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝
趙姓男子等人吵架聲過大，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝
趙姓男子等人吵架聲過大，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝
趙姓男子等人吵架聲過大，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝
趙姓男子等人吵架聲過大，引來警方盤查。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

防疫三級零收入怎麼辦？屏警逮55歲婦人偷接恩客

疫情影響餐飲業關門頓失依靠 25歲女下海沒多久就被抓

影／越南美魔女「與人連結」 稱從事美甲因疫情沒生意

高雄三民區晚間大量路燈停電 台電：線路故障

相關新聞

親友想幫改建她不願 高雄老屋塌母亡憨兒獨活今拆　　

高雄鹽埕區五福四路298巷一棟兩層樓民宅，昨天傍晚倒塌造成在內的丁姓母子受困，44歲兒子幸運獲救，71歲丁母被壓在雜物堆...

情侶分手談歸還贈送物 吵架未戴罩驚動警方

高雄趙姓男子與女友吳姓女子相約在公園談分手，雙方談不攏下，吳女的友人蔡姓女子加入戰局，一旁一對情侶只好勸架，沒想到吵架聲...

雙北市場爆疫情台中3名攤商不戴口罩 市府直接開罰3千

台中市近日新增2例本土確診，都有市場足跡。台中市政府經發局兵分多路多處市場稽查，發現仍有3名攤商未戴好口罩，依違反傳染病...

影／5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水 7人全沒戴口罩面臨裁罰

新北市平溪區公所和警方在灰窯瀑布區，發現7名民眾前往戲水時未戴口罩。警方完成蒐證後，今依傳染病防治法移請新北市衛生局裁罰...

影／台南傳工地意外 男工人摔斷右手送醫治療

台南市安平區民權路四段一處新建集合住宅工地，今天中午11多發生蔡姓男工人要送便當給在地下3樓工作工人時，不慎從5公尺高鋼...

桃園5人群聚檳榔攤喝酒 辯「有戴口罩」被警打臉秒改口

三級警戒還有8天，已有人忍不住揪團聚會，桃園市昨天上午有4男1女在檳榔攤喝酒聊天，見警察來還辯「有戴口罩」， 被警反問「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。