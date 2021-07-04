雙北市場爆疫情台中3名攤商不戴口罩 市府直接開罰3千

台中市近日新增2例本土確診，都有市場足跡。台中市政府經發局兵分多路多處市場稽查，發現仍有3名攤商未戴好口罩，依違反傳染病防治法規定，各處3000元罰鍰。經發局指出，近日市場人潮多，應加強防疫。

經發局長張峯源表示，台中7月2日新增2例本土確診個案，足跡都出現東區十甲旺市場。經發局除要求十甲旺市場7月2日起停業3天清消，經市府同意後，才能復業。

張峯源指出，雙北市場染疫嚴重，經發局利用本周末二日，由主任秘書倪世齡及專門委員謝公耀分別帶隊至東區新民街、大智北路、八德街等攤販聚集路段，西屯區水湳市場內與外攤區稽查，發現3名攤商沒戴好口罩，各處3000元罰鍰。張峯源說，市府不再勸導，直接開罰。

張峯源表示，市場分流運動、落實實名(聯)制、環境清潔消毒、維持社交距離等防疫工作，請攤商及民眾做好防疫及分流措施，避免人潮聚集。