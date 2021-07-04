快訊

沒在怕！日月潭水位回升「毀滅級殺手」魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

批柯文哲不疫調不匡列致疫情延燒 名醫施景中道歉：望市長秉持承諾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙北市場爆疫情台中3名攤商不戴口罩 市府直接開罰3千

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市近日新增2例本土確診，都有市場足跡。台中市政府經發局兵分多路多處市場稽查，發現仍有3名攤商未戴好口罩，依違反傳染病防治法規定，各處3000元罰鍰。經發局指出，近日市場人潮多，應加強防疫。

經發局長張峯源表示，台中7月2日新增2例本土確診個案，足跡都出現東區十甲旺市場。經發局除要求十甲旺市場7月2日起停業3天清消，經市府同意後，才能復業。

張峯源指出，雙北市場染疫嚴重，經發局利用本周末二日，由主任秘書倪世齡及專門委員謝公耀分別帶隊至東區新民街、大智北路、八德街等攤販聚集路段，西屯區水湳市場內與外攤區稽查，發現3名攤商沒戴好口罩，各處3000元罰鍰。張峯源說，市府不再勸導，直接開罰。

張峯源表示，市場分流運動、落實實名(聯)制、環境清潔消毒、維持社交距離等防疫工作，請攤商及民眾做好防疫及分流措施，避免人潮聚集。

經發局提醒，國內三級警戒近50天，民眾已出現警戒疲乏，近來假日期間傳統市場湧現採買人潮。市府將持續加強查核及宣導，請業者、市民務必配合市府防疫。

台中市經發局假日到多處市場稽查宣導。圖/台中市經發局提供
台中市經發局假日到多處市場稽查宣導。圖/台中市經發局提供
台中市經發局到多處市場稽查宣導，有攤商未戴口罩被開罰。圖/台中市經發局提供
台中市經發局到多處市場稽查宣導，有攤商未戴口罩被開罰。圖/台中市經發局提供

延伸閱讀

協助業者度難關 中市府設整合平台挺餐飲

拒現金交易傳病毒 中市用9大支付6月底前有好康

中市再推園區快篩方案 顧疫情也顧經濟

採買前上網看人潮！ 台中豐原公有市場供即時影像

相關新聞

情侶分手談歸還贈送物 吵架未戴罩驚動警方

高雄趙姓男子與女友吳姓女子相約在公園談分手，雙方談不攏下，吳女的友人蔡姓女子加入戰局，一旁一對情侶只好勸架，沒想到吵架聲...

雙北市場爆疫情台中3名攤商不戴口罩 市府直接開罰3千

台中市近日新增2例本土確診，都有市場足跡。台中市政府經發局兵分多路多處市場稽查，發現仍有3名攤商未戴好口罩，依違反傳染病...

影／5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水 7人全沒戴口罩面臨裁罰

新北市平溪區公所和警方在灰窯瀑布區，發現7名民眾前往戲水時未戴口罩。警方完成蒐證後，今依傳染病防治法移請新北市衛生局裁罰...

影／台南傳工地意外 男工人摔斷右手送醫治療

台南市安平區民權路四段一處新建集合住宅工地，今天中午11多發生蔡姓男工人要送便當給在地下3樓工作工人時，不慎從5公尺高鋼...

桃園5人群聚檳榔攤喝酒 辯「有戴口罩」被警打臉秒改口

三級警戒還有8天，已有人忍不住揪團聚會，桃園市昨天上午有4男1女在檳榔攤喝酒聊天，見警察來還辯「有戴口罩」， 被警反問「...

一時錯估車開到沒油 卡在辛亥隧道警及時救援

台北市拾姓女子（53歲），平常開車上下班，日前她開車回家，發現車輛快沒油了，但因為下班時間太晚，因此決定第二天下午出門上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。