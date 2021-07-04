影／5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水 7人全沒戴口罩面臨裁罰

新北市平溪區公所和警方在灰窯瀑布區，發現7名民眾前往戲水時未戴口罩。警方完成蒐證後，今依傳染病防治法移請新北市衛生局裁罰。

新北市政府觀光旅遊局公告關閉新北市多處景點到7月12日，請民眾不要前往遊憩。平溪區關閉景點包括五分山步道、孝子山群（慈母、普陀） 步道、東勢格越嶺步道、嶺腳寮步道、望古觀瀑步道，平湖東西步道及番子坑步道 。至於灰窯、嶺腳、望古瀑布出入口也封閉，開放時間依疫情狀況決定。

平溪區長曾繁盛今天表示，區公所和員警防疫期間會到各風景點巡查，防範遊客擅闖，影響防疫成效。昨天下午在灰窯瀑布看到5男2女共7名遊客戲水，隨即出面勸阻，依法處理。