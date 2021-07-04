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臨櫃提領160萬鉅款 詐騙集團車手、車手頭等人全遭逮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市晏姓男子疑為賺錢，提供自己帳戶給詐騙集團使用，到銀行臨櫃提領鉅款160萬，銀行行員覺得有異請警方到場協助，晏男坦承正在領取詐款，警方事後在銀行外發現一輛轎車行蹤可疑，循線陸續逮捕車手頭、監控、上手等5人，依詐欺罪嫌送辦。

林園警分局6月30日下午1時許接獲土地銀行大發分行通報，疑似車手正在臨櫃領大筆現金，行員機警延緩付款並通知警方，員警迅速到場，晏男（21歲）見事跡敗露，坦承正在領取詐款遭逮。

員警在距離銀行約100公尺處再發現一輛轎車形跡可疑，上前盤查，起初車上張姓男子（45歲）、曾姓男子（20歲）並不承認，警方調閱監視器提供相關證據，2人才坦承在現場把風監控，張嫌為車手頭、曾嫌為監控，警方並查扣贓款4萬7千元、多本存簿、手機等物及圈存183萬等。

林園分局偵查隊事後報請高雄地檢署追溯上游，同日晚間再查獲上手38歲蔣姓男子及22歲巫姓男子，全案依詐欺罪送辦。林園分局表示，警方將持續追查上游，釐清案情。分局提醒，民眾如發現有不明人士於ATM異常提領情形，請撥打110報案專線，協助警方一同打擊詐欺犯罪。

高雄市晏姓詐騙集團車手到銀行提領詐款160萬遭逮，警方事後在銀行外再發現負責把風監控的張、曾兩嫌。記者陳玫伶／翻攝
高雄市晏姓詐騙集團車手到銀行提領詐款160萬遭逮，警方事後在銀行外再發現負責把風監控的張、曾兩嫌。記者陳玫伶／翻攝
高雄市晏姓詐騙集團車手到銀行提領詐款160萬遭逮，警方事後在銀行外再發現負責把風監控的張、曾兩嫌。記者陳玫伶／翻攝
高雄市晏姓詐騙集團車手到銀行提領詐款160萬遭逮，警方事後在銀行外再發現負責把風監控的張、曾兩嫌。記者陳玫伶／翻攝
高雄市晏姓詐騙集團車手到銀行提領詐款160萬，行員機警報警，警方當場逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市晏姓詐騙集團車手到銀行提領詐款160萬，行員機警報警，警方當場逮捕。記者陳玫伶／翻攝

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