臨櫃提領160萬鉅款 詐騙集團車手、車手頭等人全遭逮

高雄市晏姓男子疑為賺錢，提供自己帳戶給詐騙集團使用，到銀行臨櫃提領鉅款160萬，銀行行員覺得有異請警方到場協助，晏男坦承正在領取詐款，警方事後在銀行外發現一輛轎車行蹤可疑，循線陸續逮捕車手頭、監控、上手等5人，依詐欺罪嫌送辦。

林園警分局6月30日下午1時許接獲土地銀行大發分行通報，疑似車手正在臨櫃領大筆現金，行員機警延緩付款並通知警方，員警迅速到場，晏男（21歲）見事跡敗露，坦承正在領取詐款遭逮。

員警在距離銀行約100公尺處再發現一輛轎車形跡可疑，上前盤查，起初車上張姓男子（45歲）、曾姓男子（20歲）並不承認，警方調閱監視器提供相關證據，2人才坦承在現場把風監控，張嫌為車手頭、曾嫌為監控，警方並查扣贓款4萬7千元、多本存簿、手機等物及圈存183萬等。