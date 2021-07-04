21歲男操作堆高機不慎壓到自己 送醫傷重不治
花蓮縣新城鄉今天發生一起意外，21歲蔡姓男子與父親到佳林3號後方田地搬運稻草，蔡男操作堆高機時，疑似未注意稻田與柏油路高度落差，堆高機翻覆壓到身體，父親看見兒子被壓受傷，嚇得趕緊向旁邊的人求救，將他拉出來送醫，仍傷重宣告不治，詳細事故原因尚待警方調查。
新城警分局嘉里所長吳泓修指出，年約21歲蔡姓男子與其父今天7時許在稻田工作，搬運稻草到貨車上，蔡男操作堆高機時，未注意稻田與柏油路高度落差，不慎打滑，導致堆高機翻覆於稻田內，壓到自己，其父親見狀後趕緊通知119到場救護，並將蔡男送往慈濟醫院救治，於8時38分醫院宣布急救無效死亡，至於詳細事故原因尚待警方調查釐清中。
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