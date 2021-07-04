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影／台南傳工地意外 男工人摔斷右手送醫治療
台南市安平區民權路四段一處新建集合住宅工地，今天中午11多發生蔡姓男工人要送便當給在地下3樓工作工人時，不慎從5公尺高鋼梁摔落地下3樓，蔡右手骨折，左手腕及臀部受傷，意識清楚，救護人員花了近1個小時將他吊掛上地上一樓送醫。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點零7分接獲報案，位於安平區民權路四樓，新建中工地有工人跌落受傷，永華等消防分隊到場後發現，52歲蔡姓男工人躺在地下3樓工地，他意識清楚，右手骨折，左手腕及臀部受傷。
工地工人表示，蔡姓男工人當時要送便當給其他工人，可能一時沒注意，從鋼梁上摔落地下3樓。
消防人員說，因此工程還在興建，地下3樓沒有電梯或樓梯可以直接將傷者抬到一樓地面，請來吊掛車輛將傷者吊掛上來後，送永康奇美醫院治療。
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