影／台南傳工地意外 男工人摔斷右手送醫治療

台南市安平區民權路四段一處新建集合住宅工地，今天中午11多發生蔡姓男工人要送便當給在地下3樓工作工人時，不慎從5公尺高鋼梁摔落地下3樓，蔡右手骨折，左手腕及臀部受傷，意識清楚，救護人員花了近1個小時將他吊掛上地上一樓送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午11點零7分接獲報案，位於安平區民權路四樓，新建中工地有工人跌落受傷，永華等消防分隊到場後發現，52歲蔡姓男工人躺在地下3樓工地，他意識清楚，右手骨折，左手腕及臀部受傷。

工地工人表示，蔡姓男工人當時要送便當給其他工人，可能一時沒注意，從鋼梁上摔落地下3樓。