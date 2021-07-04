桃園5人群聚檳榔攤喝酒 辯「有戴口罩」被警打臉秒改口

三級警戒還有8天，已有人忍不住揪團聚會，桃園市昨天上午有4男1女在檳榔攤喝酒聊天，見警察來還辯「有戴口罩」， 被警反問「跟人數有何關係」馬上改口致歉，全案依違反室內5人限聚規定函送衛生局開罰，每人可處6至30萬元罰鍰，店家違規內用部分將視相關事證開罰。

桃園市蘆竹警分局昨天上午11時許接獲民眾報案，稱大興路上一處檳榔攤疑多人聚集，員警隨後到達現場時，進入攤內後方休息室，發現桌上擺滿啤酒罐、下酒菜，4名男民眾、1名女店員正在聊天。

眾人表示，他們是住附近的好友，由於近日天氣炎熱，便相約10時30分至檳榔攤飲酒聊天，吃點東西。

當警方問明知三級警戒為何還要聚會，李姓女店員（39歲）竟說「可是我們有戴口罩」，被員警反問一句「戴口罩跟人數有何關係」打臉，馬上改口直說「不好意思」。