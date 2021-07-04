一時錯估車開到沒油 卡在辛亥隧道警及時救援

台北市拾姓女子（53歲），平常開車上下班，日前她開車回家，發現車輛快沒油了，但因為下班時間太晚，因此決定第二天下午出門上班時再順便加油，不料隔天她上班開車後，就因為油量耗盡，車輛停在辛亥隧道內。

拾女車輛卡在隧道內，兩線道變一線道，當場造成交通大壅塞，許多車輛排隊從旁通過，拾女急得不知所措。

文山二警分局興隆派出所警員吳旻諺、朱俐瑄，接獲路人報案「車子拋錨於辛亥隧道內」，二員迅速趕往現場。員警到場後，見一輛自用小客車在隧道內停滯不前，導致隧道內交通壅塞，險象環生。員警隨即趨前合力推車，協助不知所措的拾姓駕駛與車輛順利脫困。

吳、朱二員到場後，試著發動車輛，但無法順利啟動，檢視儀表板，見油表已見底，研判應是油料耗盡。由於隧道內車流量越來越大，交通已壅塞，二人當機立斷，請駕駛將車輛打空檔，合力將車輛推至隧道外空曠處，迅速排除隧道內交通壅塞情形。拾姓駕駛對於警方協助推車行為深表感激頻頻道謝。