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影／防疫期間詐騙案增 警：在家抗疫也要小心詐騙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

新冠肺炎防疫期間，詐騙集團看好多數民眾宅在家，展開電信詐騙，台南市安南區自6月30日到7月2日連續3天，都有民眾遭詐騙案件，警方今天呼籲民眾在家抗疫，也要注意防詐騙保錢財。

首件是感情詐騙案，黃女於6月30日晚間10點報案說，有人假冒某偵查隊刑警名義騙取感情，並陸續依歹徒指示匯款至3個指定帳戶，總計匯出17萬3100元。

第二件為假檢警詐騙案，7月1日林民接到假檢警電話謊稱林積欠中華電信電話費，且申辦多支門號遭詐騙集團使用，現已在地檢署偵辦中，檢察官稱為調查該案件，需先行凍結其名下存款，請其提領存款共48萬元。林臨櫃匯款時行員發現有異，通報警察到場關懷提問，成功說服攔阻該筆匯款。

第三件網路購物詐騙案，吳女於7月2日在Line上認識網友，男網友表示要向網路上販賣精品衣服賣家購買商品，需匯款至指定帳戶，吳女當臨櫃匯款時，郵局行員發現吳女對於受款人戶名填寫有誤而察覺有異，通知轄區警察派員到場協助。成功攔阻欲轉帳19萬8000元。

台南市警三分局說，民眾在家難免接到電話的機會增多，被騙的機率也大增，請民眾接到不認識的或可疑電話時，請ㄧ定要撥165防詐騙專線或撥打110電話請警方派員協助處理，以免受騙。

台南市林姓市民（右一）遭到電信詐騙，警員及時勸阻保住存款。圖／讀者提供
台南市林姓市民（右一）遭到電信詐騙，警員及時勸阻保住存款。圖／讀者提供

詐騙集團 警察

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