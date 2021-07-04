竹北民宅群聚打麻將 遇警上門竟躲貓貓

新竹縣竹北市一間民宅昨天傍晚遭人檢舉有多人群聚打麻將，員警上門稽查時，屋主刻意拖延開門時間，讓屋內其餘4人有時間找地方躲藏，與警方玩「躲貓貓」，被警方找到後才坦言5人是親友，一起打麻將消遣時間，因違反室內群聚的規定，警方依傳染病防治法製作稽查紀錄表，函送新竹縣衛生局裁處。

竹北警分局表示，昨天傍晚5點多接獲民眾報案，稱民宅內有多人群聚打麻將，警方至現場稽查時，屋主遲了10分鐘才開門，只見屋主正在打掃，而麻將桌已整齊擺放好在旁。

警方詢問屋內人數，屋主表示只有她一人，經同意後上樓查看，發現屋內其他4名人員各自躲在房間及頂樓，後來屋主等人才坦言，因為知道他們室內不得超過5人的防疫規定，害怕被稽查，才連忙躲起來。

其中2名為同住家人，另3名則是親友關係，因為無聊而至家裡打麻將聊天消遣時間，已違反室內群聚之規定，全案警方依違反傳染病防治法規定，製作現場稽查紀錄表，函報新竹縣政府衛生局進行裁罰。