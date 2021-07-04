后里民宅大火 屋內人員及時逃出臥室燒毀

台中市后里區一間民宅昨晚發生火警，火勢猛烈，屋內人員及時逃出，消防隊員射水搶救，深夜撲滅火勢，民宅內一間臥室全部燒毀，起火原因由消防局調查中，追查是否有電器用品起火問題。

台中市消防局昨晚10點41分獲報，后里區甲后路二段有民宅發生火警，派遣后里、外埔、豐原分隊及第五大隊，出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員31名，由后里分隊小隊長廖本郁帶隊前往搶救。