聽新聞
test
0:00 / 0:00
后里民宅大火 屋內人員及時逃出臥室燒毀
台中市后里區一間民宅昨晚發生火警，火勢猛烈，屋內人員及時逃出，消防隊員射水搶救，深夜撲滅火勢，民宅內一間臥室全部燒毀，起火原因由消防局調查中，追查是否有電器用品起火問題。
台中市消防局昨晚10點41分獲報，后里區甲后路二段有民宅發生火警，派遣后里、外埔、豐原分隊及第五大隊，出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員31名，由后里分隊小隊長廖本郁帶隊前往搶救。
報案人說，現場是1樓平房有火煙竄出，屋內人員已逃到戶外避難，消防隊員搶救後，發現一間臥室內部全面燒燬，燃燒面積28平方公尺、財物損失8萬元、無人員傷亡，後續交由大隊火調人員調查鑑定起火原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言