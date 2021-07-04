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影／猴硐7名遊客戲水抓蝦 1人溺水送醫不治

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

許姓男子與妻子和5名男性友人，昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時，許男溺水，同行友人將他拉上岸時已無意識。消防人員前往救護，用吊掛方式把許拉上路面送醫，凌晨不治，全案由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚11點左右接獲報案，瑞芳區猴硐復興橋往三貂嶺方向約200公尺處的基隆河岸，有人落水。

消防人員趕抵現場，許男（39歲）已被同行友人救上岸，無呼吸心跳。消防人員在11點46分將許吊掛到路面，由救護車送往瑞芳礦工醫院急救，今天凌晨0點46分醫師宣告不治。

據了解，戶籍設在桃園的許男昨晚和妻子及2名曾姓、阮姓、陳姓、王姓男子，7 人結伴到事發地點戲水抓蝦，同行友人發現許男溺水，將他救上岸時，許已無意識，友人曾施以CPR急救。

消防人員昨晚11點22分抵達現場，因為河床與路面有高度落差，搬運不易，利用吊掛方式將許搬到路面，再由救護車送醫。醫師宣告死亡後，警方已對全家屬及相關人士製作筆錄，報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清案情。

許姓男子昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
許姓男子昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

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