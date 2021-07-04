影／猴硐7名遊客戲水抓蝦 1人溺水送醫不治

許姓男子與妻子和5名男性友人，昨天深夜到新北市瑞芳區猴硐火車站附近的基隆河抓蝦時，許男溺水，同行友人將他拉上岸時已無意識。消防人員前往救護，用吊掛方式把許拉上路面送醫，凌晨不治，全案由警方調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚11點左右接獲報案，瑞芳區猴硐復興橋往三貂嶺方向約200公尺處的基隆河岸，有人落水。

消防人員趕抵現場，許男（39歲）已被同行友人救上岸，無呼吸心跳。消防人員在11點46分將許吊掛到路面，由救護車送往瑞芳礦工醫院急救，今天凌晨0點46分醫師宣告不治。

據了解，戶籍設在桃園的許男昨晚和妻子及2名曾姓、阮姓、陳姓、王姓男子，7 人結伴到事發地點戲水抓蝦，同行友人發現許男溺水，將他救上岸時，許已無意識，友人曾施以CPR急救。