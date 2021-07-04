影／台中阿伯喝酒登山跌破頭 違反防疫規定得吃罰單

目前正值新冠肺炎三級警戒期間，不過在上月底，台中市警、消獲報，有人疑違反規定，前往北屯大坑三號登山步道而受傷，經搜索後，發現邱姓男子渾身有酒氣，且頭部有撕裂傷，步道附近也都有血跡，邱辯稱是獨自一人前往登山，其他案發經過則語焉不詳，因邱已涉嫌違反防疫規定，將依傳染病防治法，函送市府裁處，台中市觀旅局表示，尚未收到警方告發資料，若認定違規屬實，將依法開罰6至30萬元罰單。

台中市警、消在上月30日的晚間7時許獲報，邱姓男子（61歲）在北屯區大坑3號步道自摔，經消防隊員從步道登山口進入後，步行約40分鐘的時間，在登山步道約0..8公里處，發現邱，當時邱的頭部有撕裂傷，經包紮、止血後，協助邱下山送醫，耗費約2個多小時的時間。

警、消發現邱時，發現邱有濃濃酒氣，邱只願承認，自己是獨自一人登山，是否有喝酒、跌倒受傷，則語焉不詳。

不過目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，台中市第五警分局依傳染病防治法，依法告發，並函送台中市觀旅局查處。

台中市觀旅局表示，尚未收到警方告發單，因目前登山步道尚未開放，屬於封閉場域，若查證違規屬實，將依法開罰6萬至30萬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康