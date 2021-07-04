影／大陸漁船越界捕魚海巡押回 船長咳嗽急篩PCR陰性

一艘大陸漁船昨天在彰化芳苑外海越界捕魚，海巡署接獲通報，派出台中海巡雙艇強勢押回，帶回陸籍張姓船長等6人偵辦，全程嚴格防疫，海巡人員都穿上防疫裝備戒備。

昨天早上海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台通報，彰化芳苑外39浬處，有大陸漁船出沒，請該隊派艇前往查處。

台中海巡隊獲報後立即派遣線上PP10060巡防艇趕到現場，同時通報PP10035艇提前出勤，中午PP10035艇在彰化王功外25浬處發現1艘大陸籍越界，漁船以流刺網方式作業中，隨即依法登檢，經清查船上計有中國大陸籍張姓船長等6人，船上漁獲約3公斤均依法海拋。

海巡署查出，這艘漁船7月2日深夜從福建省大山乍港出港，陸船非法越界事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，將該船及含船長等6員押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

目前新冠肺炎與非洲豬瘟疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，都全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。

這次扣留大陸籍漁船船上全員初步量測體溫均正常，張姓船長有輕微咳嗽症狀，經報請疾病管制署中區管制中心台中港辦事處，進港後隨即由救護車送往童綜合醫院實施COVID-19快篩，經檢測結果PCR為陰性，另經清艙並無發現豬肉及其製品，仍由本隊實施人船消毒工作，以防疫病境外移入。