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疑爆胎失控翻覆！中山高新竹段車禍 駕駛一度受困

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

國道1號中山高新竹市路段今晚7點多傳出有車輛翻覆事故，消防局獲報北上95公里發生車禍有駕駛受困車內，立即趕赴現場，到場發現1輛白色自小客車翻覆四輪朝天，駕駛一度受困，幸意識清楚輕傷被救出，車內共6人另有2名乘客擦傷都送醫，駕駛稱疑似爆胎才失控翻覆，事故原因由國道警釐清中。

新竹市消防局今晚7點11分接獲報案，指出中山高北上95公里近新竹交流道處發生車禍，車輛翻覆疑似有人受困，派遣明湖、金山分隊出勤，7點28分抵達現場救援。

事故現場為一輛白色自小客翻覆在中線車道上，造成後方車流回堵，白色轎車駕駛受困車內，還好意識清楚，消防人員並未破壞車輛，不到10分鐘就救出受困駕駛，駕駛只有輕傷。

消防人員指出，事故駕駛表示疑似為爆胎，車輛失控打滑後側翻，車上另有5名乘客，其中2人擦傷，都被送往東元醫院救治。

國道一號新竹路段今晚發生翻車事故，消防局獲報到場搶救，車內6人3人送醫。記者張裕珍/翻攝
國道一號新竹路段今晚發生翻車事故，消防局獲報到場搶救，車內6人3人送醫。記者張裕珍/翻攝
國道一號新竹路段今晚發生翻車事故，消防局獲報到場搶救，車內6人3人送醫。記者張裕珍/翻攝
國道一號新竹路段今晚發生翻車事故，消防局獲報到場搶救，車內6人3人送醫。記者張裕珍/翻攝

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