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海市蜃樓妨礙救難 岸巡人員花費3小時才救回受困工人
中部分署第三岸巡隊三豐安檢所安檢人員，今天中午接獲某貨輪工人通報，有3名工人下船要步行返回岸上，因不熟地形被困潮間帶，岸巡大隊和消防局大城消防分隊出動救生艇，但天氣炎熱出現海市蜃樓，根本找不到人，全靠電話聯繫才在3小時後順利救回3人。
某貨輪停泊大城鄉外海，今天中午貨輪維修工人通報岸巡隊，有3名工人下船要走回岸上用餐時，因不熟海岸海形，走到開始漲潮的區域，無法前進，用手機向船上人員求救，拜託找救難人員救回岸上。
第三岸巡隊三豐安檢所安檢人員接獲通報，同步聯繫彰化縣大城消防分隊和彰西港派出所派員到場協助處理，另派遣岸巡隊三豐、芳苑安檢所、鹿港巡邏站與無人機區隊，合計3車12人載運救生艇和攜帶救生裝備趕到現場，先岸際協尋，看不到人，出動救生艇搜尋卻因海市蜃樓現象，也找不到人，連消防人員都駕駛水陸兩用氣墊船協尋。
第三岸巡隊和消防人員在海上搜救半天毫無所獲，只好透過電話聯繫受困工人，衛星定位在潮間帶派不上用場，白天沒有星光可辨識方向，岸巡和消防人員在海上繞來繞去，以為有人在遠方，駛近發現是幻象，花費3小時才找到受困在潮水中的3名工人，載回岸上。3名工人沒受傷，表示不需就醫，再三感謝岸巡和消防人員之後離去。
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