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苗栗3名議員遭嗆聲 警赴桃園拘提67歲男子到案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣議員陳光軒、黎煥強及曾玟學3人昨晚相繼接到同一名男子的嗆聲及恐嚇電話，苗栗警方據報後成立專案小組，今天上午11點多持拘票在桃園逮捕到涉案的67歲男子，目前依恐嚇罪嫌調查中；黎煥強下午在臉書PO文表示已製作筆錄提告，他質疑在桃園的人卻擁有好幾名苗栗縣議員的私人號碼，懷疑是政府單位人員流出，已要求警方務必將手機號碼來源查明。

苗栗縣議會昨天開議，陳光軒、黎煥強、曾玟學等7名非國民黨籍議員在會前發聯合聲明指責衛生局防疫失能並要求撤換局長，會後並對議會未讓議員陳述意見就散會表達強烈不滿，晚間3人都先後接到嗆聲甚至威脅電話，警方鎖定人在桃園的一名男子涉案，警方今天上午持拘票在 桃園將涉案的67歲男子帶回，調查對方動機，詢問後將移送檢方複訊。

黎煥強昨晚在臉書PO文表示，新聞出來後他接到電話抱怨他們幾個議員欺負小女生，「不要這樣欺負女孩子」，對方激動說「我是用縣民的立場跟你反映啦！」，還嗆聲「你當議員不要囂張啦！改天換我們上網修理你，他X的騙我沒當過議員哦！等你沒當議員等著被修理啦！」

來電顯示對方用的電話是033桃園的區域號碼。

黎煥強下午到苗栗刑大製作筆錄後再度PO文表示，「這是人生第一次在縣刑大做筆錄，以前都是行車碰撞才在警局做筆錄，今天我提告了恐嚇」，他強調，其實最在意的是電話那頭的人擁有數名議員私人手機號碼，一般縣民擁有一位熟悉的議員私人號碼很正常，但在桃園卻擁有好幾名苗栗縣議員的私人號碼，讓他懷疑是政府單位人員流出的，要求警察單位務必將手機來源查明清楚。

黎煥強表示，不查清楚給議員及社會交代，不免未來官員被質詢心裡不舒服，都找人電話騷擾讓議員不要質詢，所以他堅決告到底，不讓此風氣增長。

陳光軒、黎煥強、曾玟學等非國民黨籍議員昨天在議會發聯合聲明指責衛生局防疫失能並要求撤換局長。圖／取自曾玟學臉書
陳光軒、黎煥強、曾玟學等非國民黨籍議員昨天在議會發聯合聲明指責衛生局防疫失能並要求撤換局長。圖／取自曾玟學臉書

苗栗縣 恐嚇 曾玟學

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