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竹科2期周邊驚傳男子猝死 臉部朝下趴地身亡
新竹縣寶山鄉今天下午驚傳1名男子暴斃案件，死者是54歲的謝姓男子，因為在竹科2期徵收案的工地打零工，因此常出入竹科周邊，但今天下午他出入大雅路的工地時，突然不明原因向前撲倒，被人發現時已經沒了氣息，警方目前正深入調查，同時在現場拉起封鎖線。
據了解，這名謝姓男子是從彰化北上打零工，在竹科的工地已經待了幾個月，平時與其他工人同住在工寮，有時也會聚餐小酌，因此據男子的同事所稱，謝男喜好喝酒，有酗酒習慣，聽聞也有肝硬化病史。
可是今天下午謝男卻突然倒地猝死，被人發現時是面部朝下身亡，員警抵達現場後不敢大意，立即拉起封鎖線，就怕現在疫情期間，會與疫情有關，檢警也將對男子的遺體進行採檢，確認是否染疫，同時通知家屬、同事協助製作筆錄。
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