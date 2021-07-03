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暑期防青少年夜遊飆車群聚 新北警祭出扣車加重罰

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

防疫延長三級警戒，又值暑假期間，青少年往往因無須上課，會有結群夜遊情事，新北警方為防制交通事故，維持安寧秩序，每年暑假期間都會強化防制危險駕車勤務，今年因新冠肺炎疫情散全台，因中央流行疫情指揮中心宣布全國防疫三級警戒延長至今年7月12日，新北警方近期觀察發現，青少年已漸漸有不甘寂寞，出現結群夜遊情形，為防制發生危險駕駛，新北交通大隊祭出「查群聚、扣車、重罰車主」三大手段，不僅要加強防疫也要顧安全。

新北交大指出，去年5月於暑期前夕，加強取締青少年無照駕駛，共處理未成年無照事故件數有91件，並透過溯源舉發車主、扣車雙重手段強勢執法，後續並以新北市教育局、少年隊接續進行關懷及約制訪談，相較今年5月分，處理未成年無照交通事故為52件，較去年同期減少43%，顯見事故防制顯有成效，警方強調在暑假期間仍會持續加強執法強度。

新北交大分析新北轄內道路特性，共列管36條易發生危險駕車路段實施重點巡邏，在疫情三級警戒期間，警方一旦發現有群聚情形，將依規通報衛生局依據傳染病防治法第37條第1項第1款，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。另疫期三級警戒期間，再針對78處易超速肇事路段，運用現有42組移動式測速儀器取締超速違規，持續加強取締嚴重超速為行為。

新北市警局呼籲暑假期間，青少年朋友仍應落實防疫規範，暑假乖乖在家共同守護台灣，以網路取代馬路，在家從事正當休閒活動，是對防疫工作最大的幫助。

暑期防青少年夜遊飆車，新北警方加強查緝飆車，祭出「查群聚、扣車、重罰車主」三大手段。圖／警方提供
暑期防青少年夜遊飆車，新北警方加強查緝飆車，祭出「查群聚、扣車、重罰車主」三大手段。圖／警方提供
暑期防青少年夜遊飆車，新北警方加強查緝飆車，祭出「查群聚、扣車、重罰車主」三大手段。圖／警方提供
暑期防青少年夜遊飆車，新北警方加強查緝飆車，祭出「查群聚、扣車、重罰車主」三大手段。圖／警方提供

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