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畫面曝光！飛車閃避轉彎車 1車4人失控撞飛7機車釀3傷
22歲吳姓男子今天凌晨駕駛一輛自小客車，載3名友人行經台北市萬華區萬大路時，為閃避對向左轉車，操作不慎失控撞進右側騎樓，撞毀7輛機車，車上人員一度受困，吳男無明顯傷勢，但3名乘客受擦挫傷，所幸送醫治療後無大礙，事故原因有待釐清。
警方調查，吳男所駕銀色轎車，凌晨1時許沿萬華區康定路北往南方向行進，經萬大路、艋舺大道口時，因高速閃避正在左轉的對向車輛，先是向左微轉，跨越至對向車道，又急轉向右，欲拉回原本車道，卻失控一頭撞進騎樓，撞毀停放在騎樓內的7輛機車。
撞擊力量導致吳男車輛車頂變形、車上4人一度受困，但自行爬出車體確認吳男無明顯外傷，其餘23歲許姓女子、22歲張姓男子、22歲楊姓男子皆受擦挫傷，送醫治療後無大礙。
警方表示，吳男酒測值為0，後續正根據現場路面痕跡，調閱監視器畫面釐清確切事故原因。
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