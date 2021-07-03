利用姐妹情誼裝熟使詐 2婦人淪詐騙集團控制淪人頭車手

新竹縣竹東鎮一名遭詐騙的謝姓婦人，因為聽信網友話術投資比特幣，卻慘使自己的銀行帳戶淪為詐騙集團人頭戶，還被指示將戶頭內來路不明的款項交由另名王姓婦人，警方經查王婦竟也是被詐騙集團利用，不知不覺中淪為車手，全案依詐欺罪嫌偵辦追查中。

竹東警分局表示，這起案件發現在上月29日，50多歲的謝姓婦人聽從Line友人指示，稱把一筆70萬元的款項要匯入謝婦的戶頭，再請謝婦提領出來交給另外一名朋友，要投資比特幣，謝婦不疑有它，便跑到銀行要提領現金，卻因金額龐大引起行員警覺，通報員警處理。

警方了解謝婦所述，立即解釋這是她的帳戶已經變成詐騙集團洗錢的人頭帳戶，但希望謝婦先按兵不動配合警方調查，先把對方約出稱要交付款項，謝婦得知可能是詐騙後，也乖乖配合警方辦案。

另名王姓婦人果真依約現身取款，隨即員警一湧而上將人逮捕，沒想到帶回警詢後，王婦稱她也只是依照朋友的說法，出面負責取款，並說這筆款項是有人要投資比特幣的款項，但也讓警方無奈搖頭王婦難道不知道自己的行為，已經淪為詐騙集團取款車手。