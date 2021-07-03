橋聳雲天美景再傳意外 28歲男子墜落國六高架橋死亡

國道六號知名景點「橋聳雲天」今天清晨發生墜橋事故，埔里警分局獲報趕往現場，在高架橋下方排水溝中發現一名男子已經死亡，已經通報檢察官相驗，以釐清死因。

警方調查，死者是台中市烏日區28歲林姓男子，昨天晚間就有民眾在國姓鄉街道看到他的行蹤，疑似趁凌晨車輛少走上國姓交流道，清晨5點多從高架橋墜落。

國道第七警察隊埔里小隊獲知後，轉報埔里警分局，警方和救護車趕往事故地點國道6號西向17公里處交流道下方，在大排水溝中發現林姓男子，他已明顯死亡，因此沒有送醫。

國道六號國姓交流道高架橋距地面落差70公尺，從下仰望環形高架橋相當壯觀，因而有「橋聳雲天」美名，但連同今天，今年已有三件墜橋事故。警方已經通知家屬製作筆錄，並報請檢察官相驗，已釐清墜橋原因。

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