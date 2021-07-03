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高雄單親父防疫期間住院 少年姊弟沒飯吃3天只喝水充饑
高雄1對姊弟因父親洗腎住院，姊弟倆與同學聯繫，提及沒飯吃，學校學務主任輾轉得知，請小港警分局協助了解，員警到姊弟家，問出他們吃完冰箱內的東西，3天沒吃飯，趕緊購買便當讓姊弟充饑，連日並由員警巡邏時送餐，協助姊弟倆度過父親住院的日子。
賴姓姊弟的父母離異，姊姊剛國中畢業，弟弟就讀國中一年級，自從新冠肺炎疫情擴散，學校改線上教學，姊弟也少與學校老師聯絡，直到父親上周因洗腎住小港醫院，到今天仍住院中。這段期間，姊弟倆遵從父親的交代不出門，也不能到醫院，只靠家裡冰箱內的食物度日。
高雄市警小港分局漢民派出所副所長林得財說，學校學務主任聽學生提到這對姊弟可能沒飯吃，6月30日請派出所員警協助到賴家探視，員警趕去賴家，問過這對姊弟，才確知他們已3天沒吃飯，也沒聯繫親戚，趕緊買便當讓姊弟充饑。
林得財說，學校和家長會已請賴家附近的餐廳，每天準備中餐和晚餐，每天上午11點30分、下午5點30分，要值巡邏班的員警去拿餐，送給姊弟，直到賴父出院回家，免得這對姊弟生活出問題。
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