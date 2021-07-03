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嘉縣婦人浴室猝死6月曾在萬華當遊民 法醫已採檢查死因
嘉義縣中埔鄉蘇姓婦人，昨晚被家人發現倒在浴室，消防員到場時蘇婦已無脈搏、未送醫；因蘇婦上月11日前都在台北萬華當遊民，近日又出現呼吸急促、身體無力等症狀，檢警今天相驗由法醫先行採檢，將等採檢報告確認死因。
嘉義縣衛生局局長趙紋華表示，死者雖然曾在台北萬華住過，但只要沒有確診、也沒有打疫苗，就不會向衛生局通報，將依照原司法相驗程序確認死因。
據了解，66歲蘇姓老婦6月11日前都在萬華當遊民，5月底曾在當地做PCR篩檢，結果為陰性，6月11日後才回到嘉義中埔鄉和女兒居住。
蘇的女兒昨天傍晚6時許，發現蘇婦不明原因倒在浴室，立即報警聯絡消防到場救護，但救護人員發現蘇婦已經失去脈搏，蘇的女兒決定不送醫，警方到場檢視未發現打鬥等痕跡，依程序申請今天相驗。
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