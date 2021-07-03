假孫子突加LINE好友佯稱欠錢 阿公險被詐15萬警保住

基隆市一名近70歲老翁昨天急急忙忙跑到百福郵局要匯款，因神色有異行員通報員警協助，3警到場詢問得知，有一名孫子透過LINE通訊軟體向他表示急需15萬元，員警檢視發現LINE有異阻止匯款，保住他15萬元積蓄。

市警察局第三分局百福派出所昨天上午10時20分，接獲百福郵局行員通報，有一名男子神情慌張，欲臨櫃匯款大量現金，請警方關懷。

百福所巡佐路鴻裕、警員張毓驊、林佳蓁到場，得知近70歲男子是因接獲一名孫子透過line通訊軟體向其表示因急需用錢，欲借15萬元，員警察覺有異，告知這是詐騙集團常見的詐騙手法，一邊安撫其緊張情緒，一邊請他撥打電話與孫子聯繫，打通後才確認差點受騙，LINE是假帳號。