會勘桃園雪霧鬧野溪步道工程路線 女子山區體力不支

桃園市林姓女子昨天到復興區山地會勘雪霧鬧野溪步道工程路線，回程時體力不支又受傷，同行的人於是向大溪警分局求救，警方獲報後立即和巴陵、復興消防分隊10人組成搜救隊伍前往山區，到了深夜約11點發現林女，現場初步包紮後以擔架及揹負方式輪流接駁，今天凌晨4點將林女安全接送至登山口處，後續由消防隊送往巴陵救護站觀察治療。

大溪分局表示，林女為市政府野溪步道建置承包商，昨天由當地鄰長陪同與另一名同事，早上6點就前往雪霧鬧會勘承包建置的野溪步道路線，全長約6公里，一行人到下午才往回走，距離登山口約3公里處時，林女因為裝備不適合登山，加上攜帶食物不足造成體力不支及飢餓，血醣下降頭暈、腳部起泡受傷無法再前進。

帶隊的鄰長研判必須向外求救，於是聯絡大溪警分局，警、消救援隊伍接一直到深夜才和鄰長的會勘隊碰面，現場為林女檢傷包紮後，用擔架及揹負方式輪流接駁，凌晨4點總算把林女安全送至登山口處。