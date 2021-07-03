聽新聞
test
0:00 / 0:00
會勘桃園雪霧鬧野溪步道工程路線 女子山區體力不支
桃園市林姓女子昨天到復興區山地會勘雪霧鬧野溪步道工程路線，回程時體力不支又受傷，同行的人於是向大溪警分局求救，警方獲報後立即和巴陵、復興消防分隊10人組成搜救隊伍前往山區，到了深夜約11點發現林女，現場初步包紮後以擔架及揹負方式輪流接駁，今天凌晨4點將林女安全接送至登山口處，後續由消防隊送往巴陵救護站觀察治療。
大溪分局表示，林女為市政府野溪步道建置承包商，昨天由當地鄰長陪同與另一名同事，早上6點就前往雪霧鬧會勘承包建置的野溪步道路線，全長約6公里，一行人到下午才往回走，距離登山口約3公里處時，林女因為裝備不適合登山，加上攜帶食物不足造成體力不支及飢餓，血醣下降頭暈、腳部起泡受傷無法再前進。
帶隊的鄰長研判必須向外求救，於是聯絡大溪警分局，警、消救援隊伍接一直到深夜才和鄰長的會勘隊碰面，現場為林女檢傷包紮後，用擔架及揹負方式輪流接駁，凌晨4點總算把林女安全送至登山口處。
大溪警方呼籲，民眾欲前往山區要先行規畫並攜帶充足裝備及飲水與食物、注意天候，也要考量身體能狀態，避免體力不支發生意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言