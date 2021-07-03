國道6號「橋聳雲天」再奪命 男墜70米倒臥水溝

國道6號「橋聳雲天」橋面距地面70公尺，又發生人員墜落高架橋喪命。一名男子今天被發現倒臥橋下排水溝，明顯死亡。監視器拍到男子自行走上交流道，已是第5人從國6墜落死亡。

國道6號知名景點「橋聳雲天」再傳墜橋事件，住台中市一名約28歲林姓男子被發現倒臥下方排水溝，明顯死亡，警方初步調查，有居民昨天晚間見到可疑男子在附近街道徘徊，接著國道監視器拍到自行走上交流道並從高架橋墜落，聯繫男子家屬了解墜落原因中。

國姓交流道橋面距地面70公尺、約23層樓高，加上特殊迴旋設計而有「橋聳雲天」美稱，是全台高速公路八景之一，南投縣政府進一步在高架橋下打造「橋聳雲天綠雕園區」，雖尚未完成開放，但已因上方國道多次墜落輕生案而登上媒體。

今年3月，國道6號國姓交流道路段發生7天2人墜橋輕生案，同路段及北山路段108年也發生2件墜橋事件，由於橋面距地面很高，墜落者都當場死亡，加上今天這起，已知是第5人從國道6號墜落死亡，高速公路局先前研擬以加強監控及國道警察巡邏防範類似事件重演，但目前未見明顯成效。