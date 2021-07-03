基層傳不滿查民眾打疫苗資格勤務 高市警局否認

高市今天起暫緩不在籍民眾施打莫德納疫苗，但傳出市警局要求員警在接種站門口稽查民眾引發基層不滿。市警局回應，沒聽說反彈，員警對不符資格會柔性勸離，以免造成入口打結。

高雄市政府昨晚表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，近日莫德納（Moderna）疫苗施打率相當高，為避免人潮擁擠造成群聚，今天起暫緩施打不在籍者。這也是高雄市疫苗施打以來，首度宣布暫緩施打不在籍者。

聯合新聞網今天報導，高雄市政府警察局長黃明昭昨晚交代各警分局檢查民眾「若不是今天施打疫苗，要在民眾一抵達會場門口查看後請回」但此做法卻傳出基層員警不滿。

對此，高雄市警察局行政科今天中午回應，員警本來都會在各疫苗接種站查看民眾年齡及身分證是否符合施打疫苗資格，若不符當天接種時間，便會柔性勸離。同時也沒聽說有基層員警反彈，傳聞應是空穴來風。

高市警局指出，依據高雄市防疫指揮中心指示摘要，由於今天起嚴格執行依照通知單時間地點施打，對於不符通知單時間地點的民眾將不予以施打，也暫緩施打不在籍者。

為此，市警局已請各區員警協助現場指揮官管制進入，或告知民眾可前往大型場站（高雄展覽館或巨蛋等地）施打，請民眾分時分流施打。

市警局表示，各施打站入口會快速過濾，不符資格者會要求民眾盡速離開，以免造成入口打結，也會告知民眾改天還可以施打，讓民眾放心。