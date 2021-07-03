悍妻押小三到公墓威逼赤裸罰站 還堵小三妹：要妳好看

南投縣白姓女子懷疑丈夫劉姓男子與廖姓女子有染，竟半夜將小三押到公墓毆打，還讓廖女上身赤裸罰站30分鐘，還恐嚇廖女妹妹「再亂講話，我就要你好看」，白女除了妨害自由遭判刑，恐嚇罪也被判處拘役30日、緩刑2年，並向公庫支付6000元。

35歲白姓女子認為廖女和丈夫有不正當關係，對「小三」相當不滿，去年11月8日、11日及18日，多次動手毆打廖女。還拉扯廖女頭髮，將她強押上機車，載到仁愛鄉力行產業道路旁公墓，痛罵「你就是搶我老公」毆打廖女，還扯掉廖女上衣、內衣，讓廖女在路旁罰站30分鐘之久，才讓她離開。

廖女事後提告妨害自由，白女被南投地院判處拘役50日、緩刑2年，並向公庫支付1萬元。

廖女妹妹得知姊姊三度被毆打、甚至赤裸上身罰站，打電話向白女質問，白女竟心生不滿，深夜到廖妹居住的旅館，對她嗆聲「我有打你嗎，信不信我現在就打你，你再亂講話，我就要你好看」等語，嚇得廖妹不敢再多言。