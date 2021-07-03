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疫情影響餐飲業關門頓失依靠 25歲女下海沒多久就被抓

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄梁姓女子因疫情影響，工作的店家暫時關門，被生活所逼的她，只好無奈下海從事「人與人的連結」，不料未做多久，警方就循線找上門，查辦她違反社會秩序維護法。

據了解，居住在高雄的梁女（25歲），原本從事餐飲業，因疫情影響下，服務的店家暫時關門，梁因經濟拮据，手頭緊之下，只好以每次3500元為代價，從事人與人的連結。

三民一警分局執行網路巡邏時，見到梁女在網路尋找性交易對象，便透過通訊軟體聯繫上她，在昨天下午4點多時，與梁女相約在三民區自立路上的旅館；當梁女上門時，警方立即表明身分，梁也坦承從事性交易，警詢後依違反社會秩序維護法裁罰。

三民一警分局長古瑞麟表示，自防疫三級警戒至今1個多月以來，警分局共查獲6件7人性交易案件，對於這種透過網路非法從事「人與人連結」的交易型態，會持續強力取締，防堵防疫破口。

高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝
高雄梁姓女子因從事性交易，被警方逮到。記者邱奕能／翻攝

性交易 疫情

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