影／假車禍？男騎士伸手秒摸車門後跌倒 調監視器釐清

台中市昨疑似發生一起假車禍，一名男騎士行經北區雙十路二段自來水公司門口，機車靠近一輛靜止車輛，影片中男騎士右手疑似觸摸駕駛座車門，隨後騎士接連減速倒地，網友將行車紀錄器PO網，懷疑男騎士製造假車禍。警方調查，昨該路段沒有接獲相關報案，已調閱路口監視器釐清案情。

網友在臉書社群「爆料公社」發文，行車紀錄器拍下，一名頭戴黑色安全帽、黑紅上衣的男騎士行經北區雙十路二段自來水公司門口，一輛黑色轎車停在路旁，男駕駛與另名乘客邊聊天打開車門，此時男騎士由後靠近駕駛座車門，右手疑似「秒摸」駕駛座車門後，機車便偏向右側減速倒地。男騎士疑似假車禍過程全被後方車輛監視器拍下。

台中市警察局第二分局育才所表示，檢視該影片發生時間是昨天下午2點多，警方尚未接獲雙方駕駛人報案，已調閱監視器通知雙方當事人到案說明，以釐清案情。