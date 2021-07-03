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影／假車禍？男騎士伸手秒摸車門後跌倒 調監視器釐清

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市昨疑似發生一起假車禍，一名男騎士行經北區雙十路二段自來水公司門口，機車靠近一輛靜止車輛，影片中男騎士右手疑似觸摸駕駛座車門，隨後騎士接連減速倒地，網友將行車紀錄器PO網，懷疑男騎士製造假車禍。警方調查，昨該路段沒有接獲相關報案，已調閱路口監視器釐清案情。

網友在臉書社群「爆料公社」發文，行車紀錄器拍下，一名頭戴黑色安全帽、黑紅上衣的男騎士行經北區雙十路二段自來水公司門口，一輛黑色轎車停在路旁，男駕駛與另名乘客邊聊天打開車門，此時男騎士由後靠近駕駛座車門，右手疑似「秒摸」駕駛座車門後，機車便偏向右側減速倒地。男騎士疑似假車禍過程全被後方車輛監視器拍下。

台中市警察局第二分局育才所表示，檢視該影片發生時間是昨天下午2點多，警方尚未接獲雙方駕駛人報案，已調閱監視器通知雙方當事人到案說明，以釐清案情。

第二分局分局長蔡元戎表示，警方目前已鎖定相關車輛及人員，將盡速通知雙方車主到案說明，以釐清案情；另，民眾遇有交通事故發生，應立即向110報案，以維護雙方當事人權益。

台中市一名男騎士伸手「秒摸」駕駛座車門，機車隨即向右偏減速倒地（紅色箭頭處），疑似假車禍行徑全被後方行車紀錄器拍下。記者林佩均／翻攝
台中市一名男騎士伸手「秒摸」駕駛座車門，機車隨即向右偏減速倒地（紅色箭頭處），疑似假車禍行徑全被後方行車紀錄器拍下。記者林佩均／翻攝
台中市一名男騎士伸手「秒摸」駕駛座車門（紅色箭頭處），機車隨即向右偏減速倒地，疑似假車禍行徑全被後方行車紀錄器拍下。記者林佩均／翻攝
台中市一名男騎士伸手「秒摸」駕駛座車門（紅色箭頭處），機車隨即向右偏減速倒地，疑似假車禍行徑全被後方行車紀錄器拍下。記者林佩均／翻攝

監視器 車禍

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