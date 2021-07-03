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疑感情糾紛國中少女慘遭集體霸凌 5分鐘被扯髮掌摑30次

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市驚傳國中少女遭霸凌事件！今天有網友在臉書社團「韓國瑜網路粉絲後援會」上傳影片，5分鐘畫面可見1名少女慘被另名少女多次甩巴掌，還不停扯髮辱罵，一旁同儕不僅叼菸看戲，還有少女對著鏡頭裝可愛，讓不少網友看了氣炸，新竹市警方證實6月25日受理被害人報案，已依傷害、妨害自由等罪嫌將涉案少年函送少年法庭。

這段影片長達5分鐘，PO文網友直言動手霸凌的少女不僅沒戴口罩，還不學好欺負弱小，疑為新竹縣某國中今年的畢業生，畫面中可見1名短褲少女不停出手教訓另名短裙少女，短裙少女雙手放在身後，完全不敢回嘴，任憑另名短褲少女掌摑、扯髮辱罵。

據悉，動手的是16歲的許姓少女，她疑似不滿被害少女疑搶人男友，因此找人一起去教訓她，許姓少女行徑囂張，巴掌越甩越大力，過程中身旁友人不時過來幫腔、嘻笑，有網友看了氣炸，直呼是「地下流氓嗎？」支持受害者站出來提告。

新竹市警方今天指出，6月25日接獲被害人報案稱因糾紛，遭人毆打，分局依規受理後，立即傳喚相關涉案少年，製作筆錄並調查相關案情，警詢後依少年事件處理法、刑法傷害與妨害自由等罪嫌送辦。

新竹市驚傳國中少女遭霸凌事件，被害少女遭人甩巴掌、扯髮，一旁還有人對著鏡頭裝可愛。記者張裕珍／翻攝
新竹市驚傳國中少女遭霸凌事件，被害少女遭人甩巴掌、扯髮，一旁還有人對著鏡頭裝可愛。記者張裕珍／翻攝
新竹市驚傳國中少女遭霸凌事件，被害少女遭人多次甩巴掌、扯髮。記者張裕珍／翻攝
新竹市驚傳國中少女遭霸凌事件，被害少女遭人多次甩巴掌、扯髮。記者張裕珍／翻攝

新竹 霸凌

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